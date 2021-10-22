Россиянам раскрыли секреты выгодного досрочного погашения ипотеки

Россияне стали активнее интересоваться темой досрочного погашения ипотеки. В сентябре 2021-го количество запросов о том, как правильно провести эту операцию, выросло почти на 11 процентов, говорится в сообщении агентства недвижимости «Прайд Групп», поступившем в редакцию «Ленты.ру». По итогам девяти месяцев (с января по сентябрь) интерес к этой теме увеличился на треть.

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Эксперты агентства раскрыли некоторые секреты выгодного досрочного погашения кредита на жилье. Так, по их словам, если заемщик берет деньги из своих оборотных средств для погашения ипотеки, то это может нанести урон основной финансовой стратегии. «К примеру, если вложение 100 тысяч рублей в бизнес принесет сверху еще столько же через месяц или полгода, то стоит подумать, нужно ли погашать ипотеку, которая получена под 7 процентов годовых», — пояснили специалисты.

Если квартира приобреталась для перепродажи, то чем меньше своих средств вкладывает клиент, тем большей доходностью обернется цикл перепродажи, указали они. Поэтому оптимальное решение в такой ситуации — покупка объектов с минимальным первоначальным взносом и без досрочного погашения. Свободные ресурсы лучше вложить в дополнительные инвестиции, которые не обязательно касаются рынка недвижимости.

В настоящее время в России нет штрафов за досрочное погашение и нет негативного влияния этого действия на кредитную историю заемщика, отметили эксперты. Но гасить ипотеку меньше чем через полгода после открытия кредита не стоит, заключили они.

Ранее россиян предупредили об опасности ипотечной лихорадки. По подсчетам аналитиков РЭУ имени Г. В. Плеханова, доля ипотеки в структуре долгов физических лиц перед банковской системой достигла 47,6 процента. В Москве и Санкт-Петербурге этот показатель — 53 и 55 процентов соответственно.