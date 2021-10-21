Москвичи бросились скупать жилье в новостройках

Росреестр: за 9 месяцев 2021 года продажи жилья в новостройках увеличились на 28 процентов

За первые девять месяцев 2021 года в Москве увеличились продажи жилья в новостройках. Показатель повысился на 28 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. О том, что жители столицы фактически бросились скупать новое жилье рассказали в Росреестре, сообщают РИА Новости.

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По данным службы, москвичи заключили 68,6 тысячи договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). Однако в отдельные месяцы эксперты заметили отрицательную динамику — в сентябре 2021 года в столице зарегистрировали 9,9 тысячи ДДУ, что на 16 процентов меньше, чем в аналогичный период 2020-го.

В общей сложности с начала 2021 года в столице заключили более 100 тысяч договоров, включая сделки с нежилой недвижимостью. Показатель увеличился на 42 процента относительно значения 2020 года. Что касается динамики за третий квартал 2021-го, то рост достиг 5 процентов.

Ранее аналитики «ПроГород» оценили динамику спроса на квартиры первичного рынка в Москве с января по сентябрь 2021 года. Оказалось, что покупатели недвижимости в новостройках переключились с сегментов эконом и комфорт на жилье бизнес-класса. Число сделок с квартирами в этом сегменте за первые девять месяцев 2021-го выросло на 15 процентов.