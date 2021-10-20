Россияне начали отказываться от ипотеки

Вице-президент Сбербанка Бессонов: число ипотечных сделок в России упало на 40 процентов

В третьем квартале 2021-го, после того как была урезана программа льготной ипотеки, количество ипотечных сделок в России упало почти на 40 процентов. Об этом заявил вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов в ходе Московского форума лидеров рынка недвижимости, передает РБК.

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По словам банкира, в первом полугодии текущего года, когда действовали прежние условия выдачи льготной ипотеки, наблюдался стабильный рост числа ипотечных сделок. Но после изменения условий (с 1 июля ставку в рамках программы повысили до 7 процентов, сумму кредита урезали до 3 миллионов) динамика изменилась. Судя по представленной статистике, некоторые россияне начали отказываться от идеи покупки жилья в кредит.

«В июле-августе мы увидели снижение, оно составляет около 38-39 процентов, — уточнил вице-президент Сбербанка. — Но важно, что это снижение относительно пикового третьего квартала 2020 года». В сравнении с допандемийными показателями выдачи ипотеки в настоящее время значительно выше, отметил Бессонов.

Он заверил, что «тревожных изменений» на рынке жилья нет, происходит стабилизация. Спрос на жилищные кредиты частично поддерживается расширившейся программой семейной ипотеки.

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по жилищным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано.