Определена средняя стоимость новой квартиры в Москве

По итогам октября 2021 года средний бюджет покупки квартиры в московской новостройке стандартного или комфорт- класса составил 12,42 миллиона рублей. Квадратный метр такого жилья за месяц прибавил в цене 2 процента, свидетельствуют материалы системы мониторинга и анализа новостроек bnMap.pro, предоставленные «Ленте.ру».

«Квадрат» строящегося жилья в массовом сегменте в настоящее время стоит 259,96 тысячи рублей, определили аналитики. За год этот показатель увеличился на 30 процентов. Средняя стоимость квартиры с октября 2020-го выросла на 15 процентов.

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В высокобюджетном сегменте (дома бизнес- и премиум-классов) средняя цена предложения квадратного метра превысила 422,6 тысячи рублей. За прошедший месяц данный показатель фактически не изменился, а по сравнению с октябрем 2020-го вырос на 20 процентов. В среднем квартира бизнес- или премиум-класса стоит 30,1 миллиона рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го этот показатель увеличился на семь процентов.

«Динамика цен хоть и сбавила темп, но по-прежнему сохраняет тенденцию на повышение», — отмечают аналитики. Всего в Москве, по их данным, выставлено на продажу около 34 тысяч квартир и апартаментов в новостройках (без учета элитных проектов). За год объем предложения увеличился на 12 процентов.

Ранее эксперты компании «Ингосстрах-инвестиции» спрогнозировали падение стоимости первичного жилья в Москве на 15–20 процентов к концу 2022-го — началу 2023 года за счет сокращения спроса и увеличения объемов предложения. Но участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.