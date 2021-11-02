В России рекордно подорожал один тип жилья

«Известия»: за год квартиры-студии в российских новостройках подорожали на 31 процент

За год, с осени 2020-го, студии в российских новостройках подорожали намного больше, чем остальные типы квартир, — в среднем по стране на 31 процент, рассказали «Известиям» участники рынка недвижимости.

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В Москве, например, стоимость студий выросла на рекордные 42 процента, а однокомнатных квартир — на 34 процента («двушек» и «трешек» — на 30 и 25 процентов соответственно). В одной из риелторских компаний заявили, что студии в столице за год подорожали больше — почти на 53 процента.

В среднем строящееся жилье в крупных городах России с октября 2020-го подорожало на 17 процентов, а стоимость квадратного метра студий увеличилась почти на 31 процент, сообщили эксперты. По их словам, цена «квадрата» в студиях традиционно выше, чем в более крупных квартирах, поэтому и общий рост цен наиболее заметен именно в сегменте малогабаритного жилья.

В 2020-м студии были особо востребованы среди инвесторов, отметили участники рынка. Цены на жилье и ставки по ипотеке в России продолжают расти, указали они, поэтому и востребованность компактных квартир тоже будет увеличиваться.

Ранее член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Надежда Двоскина заявила, что проживание в небольшом пространстве может спровоцировать развитие психического расстройства, привести к нервным срывам, семейным ссорам и даже разводу. По словам эксперта, приобретая маленькое жилье — от 16 до 26 квадратных метров, россияне не очень хорошо учитывают свои потребности.