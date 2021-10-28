В Москве сократился выбор элитного жилья

Риелторы зафиксировали в Москве существенное сокращение экспозиции для покупки элитного жилья в новостройках. С сентября 2020 года совокупный объем предложения квартир и апартаментов в данном сегменте упал на 43 процента, пишет РБК со ссылкой на исследование консалтинговой компании Knight Frank.

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Заметнее всего сократился выбор элитного жилья в районе Патриарших прудов, где с июля по сентябрь были доступны всего четыре лота — на 33 процента меньше, чем во втором квартале. На второй позиции Пресненский район с 198 лотами (минус 32 процента), тогда как втором квартале там продавались 290 объектов. Третье место занимают Раменки с падением предложения элитного жилья на 31 процент, до 116 лотов. Всего по столице в сентябре 2021-го количество выставленных на продажу элитных квартир и апартаментов составило 1572. Это на 26 процентов меньше, чем в начале года.

«Сохраняющийся уровень покупательской активности по-прежнему превышает темпы пополнения рынка, что не позволяет вернуться к балансу спроса и предложения. Сложившаяся ситуация оказывает дополнительное давление на цены, которые и без того демонстрируют значительную динамику как в связи с регулярным повешением цен в большинстве объектов, так и по причине выхода нового более дорогого предложения», — пояснил директор департамента городской недвижимости Knight Frank Андрей Соловьев.

Ранее аналитики Knight Frank определили страны, недвижимость в которых пользуется спросом у россиян. Наиболее востребовано у граждан России жилье в Греции (20 процентов запросов в третьем квартале 2021-го), Португалии (19 процентов), на Кипре (13 процентов) и в Испании (7 процентов). Риелторы ожидают бума покупок, когда все границы для туристов откроют после коронавирусных ограничений.