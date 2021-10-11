Москвичи поставили рекорд по сделкам с одним типом недвижимости

За девять месяцев 2021 года в московском регионе поставили рекорд по сделкам со складской недвижимостью. Жители оформили договоры на пользование или покупку площадей под торговлю, производство, для транспорта и организации логистики в объеме 1,86 миллиона квадратных метров, зафиксировали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank. Данные оказались в распоряжении «Ленты.ру».

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Эксперты отметили, что объем сделок по складам за год вырос на 75 процентов. К декабрю 2021-го аналитики прогнозируют результат в 2,4–2,6 миллиона «квадратов». Лидером в структуре спроса на указанный тип недвижимости стал сектор онлайн-торговли, на него пришлось 34 процента совокупного числа договоров москвичей (640 тысяч квадратных метров).

На втором месте — розничная торговля с 26 процентами от всех сделок (458 тысяч «квадратов»). «Важно отметить, что компании, которые исторически развивались за счет своей розничной сети, теперь прирастают складскими площадями для обеспечения и онлайн-продаж. В целом третий квартал стал рекордным за всю историю рынка по поглощению складских площадей», — пояснил директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко.

Ранее стало известно, что группа компаний «Киевская площадь» передумала возводить на месте бывшего рынка «Эмерал» на юге Москвы парк развлечений по аналогии со всемирно известным Ferrari World в Абу-Даби в пользу логистического центра. По мнению экспертов, решение девелоперов вполне оправданно, так как у развлекательных проектов срок окупаемости длиннее, чем у коммерческих площадей, которые используют под склады или логистику.

