В Москве передумали строить аналог всемирно известного парка развлечений

Группа компаний «Киевская площадь» сменила планы по застройке территории бывшего рынка «Эмерал» на юге Москвы. Тематический парк развлечений Ferrari World, который должен был стать аналогом всемирно известного проекта в Абу-Даби, посвященного Феррари, передумали строить, вместо него будет возводиться логистический центр, пишет «Коммерсантъ».

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Крупнейший в России владелец коммерческих зданий, в том числе торгового центра «Европейский», рынков «Фуд Сити» и «Садовод», может построить складской комплекс площадью 100 тысяч квадратных метров, сообщили изданию два собеседника, близких к рынку недвижимости. Журналистам удалось выяснить, что проект планируют реализовать на 25-26 километрах МКАД. В компании информацию пока не подтвердили.

Назначение участка бывшего рынка менялось несколько раз. В 2011 году мэрия согласовала там возведение многофункционального комплекса, который так и не появился; в 2015 году «Киевская площадь» приобрела объект за 1,5 миллиарда рублей, а в 2019-м году председатель совета директоров компании Год Нисанов сообщил о планах на проект тематического парка Ferrari World.

По мнению экспертов, решение девелоперов оправданно, так как на рынке недвижимости фиксируется повышенный спрос ретейлеров на логистические здания. «У развлекательных проектов долгий срок окупаемости», — считает финансовый директор Tactics Group Андрей Новиков. Глава департамента складской и индустриальной недвижимости Cushman & Wakefield Егор Дорофеев добавляет, что логопарк в черте Москвы практически обречен на повышенный спрос.

В начале июня главный архитектор столицы Сергей Кузнецов объявил о подготовке комплексного плана развития бывшей промзоны «Южный порт». На юго-востоке Москвы появится жилой комплекс с транспортной, социальной инфраструктурой и новый деловой центр, подобный Москва-Сити.