В России начали по-новому бороться с долгостроями

Для отслеживания планов по вводу жилья в эксплуатацию в России начали использовать технологии машинного обучения. При помощи нейросетей специалисты «Дом.рф» по-новому анализируют данные от девелоперов в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС), передает «Интерфакс».

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Руководитель аналитического сервиса ЕИСЖС Григорий Грязнов пояснил, что проверять угрозы срыва сроков по строительству при помощи специальных алгоритмов и программ на основе регрессионного анализа и нелинейных моделей с искусственным интеллектом удается в горизонте одного года. База данных включает в себя сведения о проектах жилищного строительства, декларациях застройщиков, этапах выполнения работ на объектах.

Представители «Дом.рф» оценивают каждый дом на предмет его потенциальной возможности превращения в долгострой, чтобы вовремя принять меры борьбы с данным явлением в отрасли. Результаты анализа в перспективе могут быть полезными банкам и покупателям квартир.

Проблема долгостроев остается одной из самых сложных и полностью нерешенных в строительной сфере. Масштабная ликвидация заброшенных на этапе возведения зданий и домов в Москве началась в 2011 году, тогда их насчитывалось более 700. За десять лет количество объектов снизилось на 567 единиц, 164 из них ввели в эксплуатацию. В начале апреля 2021 года власти столицы объявили о продолжении работ на одном из крупнейших недостроев города — 14-этажном здании телецентра на Шаболовке, 35.