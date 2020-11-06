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Российский сирота пять лет скитался по подъездам из-за проблемной новостройки

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Василий Евтенко
Василий Евтенко
Кадр: НТВ

Сирота из Краснодара Василий Евтенко пять лет скитается по подъездам в ожидании жилья. Мужчина продал квартиру, полученную от государства, и вложился в студию в новостройке. Однако ЖК оказался проблемным, и Василий вместе с еще тысячей россиян стал обманутым дольщиком. Об этом сообщает телеканал НТВ.

Евтенко продал государственную квартиру в 2014 году — по словам мужчины, она находилась в неблагополучном районе. Деньги от сделки он вложил в покупку студии в 25 «квадратов». Объект стоил 720 тысяч рублей, дополнительно застройщик сделал новогоднюю скидку в 100 тысяч рублей.

Недвижимость должны были построить в ЖК «Радуга». Сдать квартиры в эксплуатацию застройщик обещал еще в декабре 2016 года. Сначала выдачу ключей перенесли на год, а затем стройку заморозили полостью. Вместо трех 20-этажек на улице Жигуленко стоят только одни бетонные конструкции.

Большинство дольщиков взяли квартиры в ипотеку и вынуждены платить и за съемное жилье, и по кредиту. Василий же рассказал, что скитается по подъездам и спит на папке с документами. Он записывает видеообращения вместе с другими россиянами и требует либо достроить дом, либо вернуть деньги.

В результате в мошенничестве обвинили четырех застройщиков: Ивана Кривулю, Павла Зуйкова, Александра Коновалова и Валерия Кулагу. Долгострой «Радуга» оказался не единственным их проектом. Только на этом ЖК застройщики заработали около миллиарда рублей.

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы. Коновалов и Зуйков получили по пять лет, Кривуля — четыре с половиной года. Валерию Кулаге, который вплоть до 2017 года считался стопроцентным собственником ООО «Радуга», назначили всего два года и восемь месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Дольщики были неприятно удивлены таким мягким, по их мнению, наказанием, и пожелали застройщикам «здоровья». Вопрос с самим долгостроем и жильем для россиян пока что остался нерешенным.

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