Для российских сирот построили дом с шатающимися стенами

В Саратове строительная компания построила для переселения сирот дом с шатающимися стенами. Об этом сообщает региональная прокуратура в своем Тelegram-канале.

Надзорный орган в ходе проверки выяснил, что часть панелей-перегородок не была уплотнена цементно-песчаным раствором, в связи с чем те были неустойчивыми. Кроме того, частично отсутствовали предусмотренные проектом ограждения строительной площадки и проемов лифтовых шахт выше второго этажа во всех подъездах здания.

Агентство РИА Новости уточняет, что ранее подрядчик уже привлекался к ответственности за некачественное строительство.

В результате вмешательства прокуратуры нарушения были устранены.