В Москве разблокируют знаменитый долгострой эпохи Андропова

Столичные власти разблокировали ситуацию с долгостроем на Шаболовке, 35. Об этом говорится в сообщении департамента градостроительной политики города Москвы, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Здание готовят к передаче в собственность города.

Речь идет о знаменитом недостроенном здании телецентра, расположенном на участке около Шуховской башни, на границе с Центральным округом Москвы. Строительство 14-этажного объекта началось еще в 1983 году, в эпоху генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова, но спустя четыре года работы были приостановлены на этапе монтажа каркаса. В 1992 году участок вместе с недостроем передали ВГТРК для переоборудования под телевизионный комплекс.

До сих пор здание не снесли и не достроили — оно пополнило список крупнейших долгостроев столицы. «Московским властям удалось достичь определенных договоренностей по передаче городу федерального объекта незавершенного строительства по адресу улица Шаболовка, владение 35», — отмечается в сообщении. В дальнейшем здание планируют использовать «для реализации городских задач».

Другой печально известный столичный долгострой — здание на проспекте Вернадского, известное как «Синий зуб», ранее пообещали реконструировать за десять миллиардов рублей. Владелец недостроенного объекта — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Завершить все работы планируется до конца 2022 года.

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