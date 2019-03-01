Беглов проверил открывшуюся после его вмешательства школу-долгострой

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проверил новую школу в Невском районе, которую достроили по его распоряжению. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург» в пятницу, 1 марта.

«Было очень трудно, потому что долгострои вводить всегда очень трудно. Но, тем не менее, это удалось», — сказал он.

В ходе визита он осмотрел классы и пообщался с учащимися. Также глава города выразил благодарность преподавательскому составу, которому удалось в короткие сроки создать в учреждении атмосферу уюта.

Строительство учебного заведения на проспекте Александровской Фермы должны были завершить еще в сентябре прошлого года, однако сдача объекта откладывалась. Александр Беглов обратил внимание властей на эту проблему и призвал ускорить работы, при этом это касается всех долгостроев социального значения.

Ранее врио губернатора поручил расширить систему материальной поддержки учителей. По его словам, педагоги должны получать достойную заплату за свой труд, а школьники — качественное образование.

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