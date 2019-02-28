Петербург собрались сделать центром цифровой экономики

Санкт-Петербургу по силам стать центром цифровой экономики России. Об этом заявил временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Александр Беглов, сообщает официальный сайт администрации города.

«Мы не только располагаем производственными мощностями, но и огромным интеллектуальным и научным ресурсом», — заявил врио главы города, выступая на III Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Он отметил, что Петербург должен стать центром притяжения квалифицированных специалистов. Городской рынок труда расширится, в том числе, за счет проектов переподготовки и переквалификации людей возраста старше 45 лет. По словам Беглова, о таких программах правительство города будет договариваться с бизнесом, чтобы сделать обучение для этой категории жителей бесплатным.

Присутствовавший на мероприятии председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил, что Петербург заметен на карте развития, и что сегодня город соревнуется с крупнейшими центрами мира.

В середине февраля сообщалось, что власти Санкт-Петербурга объявили отбор на должность советников губернатора по молодежной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления.

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