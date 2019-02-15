Петербуржцам предложили поработать у губернатора

Власти Санкт-Петербурга объявили отбор на должность советников губернатора по молодежной политике и взаимодействию с органами местного самоуправления. Резюме принимаются до 28 февраля, говорится на «Кадровом портале администрации Санкт-Петербурга».

Смольному требуются два советника по молодежной политике и один по взаимодействию с местным самоуправлением. Должностной оклад – 54 тысячи рублей.

Соискатели могут отправить резюме в бумажном или электронном виде.

Кандидатов будут оценивать в три этапа. Сначала потенциальные советники губернатора должны будут пройти тестирование на знание русского языка, Конституции, законодательства о госслужбе, IT и профессиональной сферы деятельности. Затем состоится публичная защита проекта по тематике профессиональной деятельности и собеседование с рабочей группой по отбору. Наконец, на третьем этапе соискателей ждет интервью со специалистом по оценке персонала и собеседование с будущим руководителем.

Ранее в феврале врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лишил премий глав городской и районных администраций из-за жалоб жителей.

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