Российский губернатор взял в советники КВНщиков

Губернатор Кировской области Игорь Васильев вручил удостоверения советников членам команды КВН «Вятка» Дмитрию Бушуеву и Никите Трунову. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» в среду, 25 июля.

«Я надеюсь, что те молодые люди, которые будут строить в Кирове Дом КВН, проводить серьезные, интересные и полезные мероприятия с молодежью, предложат и новые форматы поддержки молодёжных инициатив и помогут в их реализации», — сказал Васильев.

По словам главы региона, КВН — это не просто игра, а огромное сообщество людей, которые за 57 лет существования клуба многого добились в искусстве, науке и политике.

Дом КВН открылся в Кирове в начале июля.

В июле 2016 года Игорь Васильев был назначен врио главы Кировской области, он сменил на этом посту Никиту Белых, которого обвинили во взяточничестве. В сентябре 2017-го Васильев победил на досрочных выборах.

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