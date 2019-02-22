Беглов нашел бренд Петербурга во «ВКонтакте»

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назвал социальную сеть «ВКонтакте» брендом города, который, по мнению градоначальника, является также интернет-столицей России. Об этом он сказал во время встречи с ректором Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) Владимиром Васильевым, которая состоялась в офисе «ВКонтакте», сообщают «Невские новости».

Глава города подчеркнул, что все финалисты Олимпиады ИТМО, которая проходит на базе «ВКонтакте», получат специальный приз, учрежденный Бегловым же. Именно на подобных площадках, по мнению врио губернатора, где люди формируют городское сообщество, власти Санкт-Петербурга намерены получать обратную связь от жителей и работать с ними. В ответ на это Владимир Васильев заметил, что многие студенты ИТМО работают в социальной сети «ВКонтакте».

«Мы взяли курс на открытое правительство, и должны говорить с горожанами на одном языке, рассказывать, что мы планируем делать, советоваться. Те странички, которые открывают исполнительные органы власти и местного самоуправления в социальных сетях, дают возможность получить обратную связь с жителями нашего города, быстро отвечать на их вопросы. Для нас это очень важно, и я буду всячески способствовать тому, чтобы все структуры власти были представлены "ВКонтакте"», — приводит слова Беглова пресс-служба правительства города.

Врио губернатора отметил заслуги студентов ИТМО в чемпионатах по программированию, которые удерживают абсолютный рекорд самого престижного первенства ICPC по количеству кубков — у команды университета их семь. На встрече было отмечено, что строительство инновационного центра «ИТМО Хайпарк» станет новым этапом развития вуза. Этому проекту администрация города оказывает активную поддержку.

Ректор ИТМО поблагодарил Беглова за то, что губернатор быстро прибыл к корпусу университета на улице Ломоносова, когда там обрушилась крыша, и принял экстренные меры для ликвидации последствий аварии. Беглов переадресовал благодарность МЧС.

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