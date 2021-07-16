В Москве демонтировали долгострой полувековой давности

На западе Москвы демонтировали недостроенный лабораторный корпус НИФХИ имени Л.Я. Карпова, строительство которого началось в 1973 году. Теперь в столице насчитывается 214 долгостроев, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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Объект находился в районе Очаково-Матвеевское по адресу: Озерная улица, владение 44. Глава столичного Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин рассказал, что строительство лаборатории остановилось еще в 1989 году из-за недостатка финансирования, спустя 16 лет после начала работ.

За это время строители почти полностью возвели семиэтажную конструкцию здания. Судьбу объекта решили только в 2019 году, когда госкорпорация «Росатом», в состав которой входит НИФХИ имени Л.Я. Карпова, выставила на торги имущественно-земельный комплекс. Новый собственник решил снести недостроенное здание и начать на ней общественно-жилую застройку.

Ликвидация долгостроев началась в Москве в 2011 году. На тот момент их насчитывалось 781. За десять лет количество снизилось на 567 единиц — 164 из них ввели в эксплуатацию, на 233 возобновилось строительство, 170 демонтировали. Теперь в столице осталось 214 недостроенных объектов.

В начале апреля власти Москвы объявили о разблокировке одного из крупнейших недостроев города — 14-этажного здания телецентра на Шаболовке, 35. Возводить его начали еще в 1983 году. После завершения строительства здание планируют использовать «для реализации городских задач».