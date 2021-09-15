На заброшенную промзону в Москве потратят более сотни миллиардов рублей

В Москве будут реорганизовывать бывшую промышленную территорию на Бережковской набережной. Разработкой концепции участка занимаются специалисты из Англии и Италии, сообщает издание BFM.ru со ссылкой на вице-мэра столицы Владимира Ефимова.

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Работы планируют вести в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Инвестиции в реорганизацию территории превысят 150 миллиардов рублей. Траты на себя возьмет собственник объекта — компания «Лираль-индустрия пластмасс». Она планирует изменить облик 26 гектаров заброшенной территории. Предполагается, что «ожидаемый бюджетный эффект» достигнет 4,3 миллиарда рублей в год. Инвестор также организует международный конкурс по разработке архитектурного облика.

На участке планируют построить более 330 тысяч квадратных метров жилья, там смогут расположиться 4,6 тысячи собственников. В таком же объеме в бывшей промышленной зоне появятся высокотехнологичные производства, офисы, объекты торговли и социальной инфраструктуры. Местные власти предполагают, что проект позволит создать 12,5 тысячи рабочих мест.

На данный момент владелец территории занимается разработкой концепции реорганизации. В процессе принимают участие специалисты из Англии и Италии. До конца 2021 года эксперты предоставят программу социокультурного дизайна объекта.

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