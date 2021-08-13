В Москве откроют новые горнолыжные трассы

Новый горнолыжный кластер на Воробьевых горах откроют в начале 2022 года. Подробностями поделилась пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

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По словам руководителя департамента строительства Рафика Загрутдинова, на Воробьевых горах появятся три трассы длиной 250, 170 и 325 метров, а также лыжный трамплин К-40 и сопутствующие объекты инфраструктуры спортивного комплекса.

«Мэр Москвы принял решение обустроить горнолыжный кластер в столице России по мировым стандартам, чтобы там можно было проводить международные соревнования. Часть объектов оплатит инвестор, а часть – город. Стройка находится в активной фазе, к концу 2021 года планируем ввести объекты в эксплуатацию. В начале 2022-го спортсмены и любители уже смогут попасть на горнолыжный курорт в Москве», — рассказал Загрутдинов.

Спортивный кластер на Воробьевых горах существовал с 80-х годов прошлого века. Реконструкцию горнолыжной базы проводят для того, чтобы все сооружения соответствовали нормативным требованиям безопасности и современным веяниям. Кластер будет включать в себя пункты проката, навесы для инженерной техники, тренажерный зал, раздевалки, мастерские по ремонту инвентаря.

В 2018 году на Воробьевых горах открыли первую в Москве канатную дорогу длиной 720 метров, которая соединила их со спорткомплексом «Лужники». В конце 2020 года в спорткомплексе запустили массовые катания под 300-метровому горнолыжному склону.