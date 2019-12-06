Дом
 
Только важное и интересное — в нашем Twitter
Последние новости
На Украине начали готовить марш на Крым
Украина поставила России условие по газовым спорам
Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ
Обнаружена неизвестная причина рака
Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными
Зоозащитники нашли собачью живодерню и залитые кровью клетки в Дагестане
Мужчина женился на смертельно больной возлюбленной
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
Происхождение известных продуктов стало открытием для миллениалов
Новости партнеров

В Москве появится вторая канатная дорога

Перейти в «Мою Ленту»

Канатная дорога в Москве между станциями метро «Сходненская» и «Речной вокзал» появится к 2023 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-мэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова.

Как рассказал чиновник агентству, на право строительства и эксплуатации дороги претендуют два консорциума, один из них участвовал в создании канатки на Воробьевых горах. Предполагается, что вторая трасса будет построена за счет средств инвестора, он получит право управлять дорогой в течение 25 лет.

Протяженность линии составит 2,3 километра, ее протянут над Химкинским водохранилищем. Трассу интегрируют в городскую транспортную сеть, таким образом проезд в кабинках можно будет оплачивать картой «Тройка». Ожидается, что реализация проекта позволит сократить время в пути между двумя районами Москвы — Тушино и Левобережным — с 45 минут до семи.

Первая канатная дорога, осуществляющая перевозку пассажиров, была открыта в Москве в ноябре 2018-го. Она соединила Воробьевы горы и спортивный комплекс «Лужники». Длина трассы — 720 метров. На линии возведены три станции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
***

Обратная связь с отделом «Дом»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
На популярном туристическом курорте оборвалась канатная дорога
В Дубае построят высокоскоростную канатную дорогу
Россияне зависли на канатной дороге на три часа и сняли свое спасение на видео
Вторую канатную дорогу задумали построить в Москве
Другие материалы рубрики
Дом00:01 5 декабря

«Главное — есть где помыться и доширак заварить»

Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
19:54Сегодня

Россиянам предложат продавать квартиры по-новому

18:43Сегодня

Российский депутат строил дом и замуровал соседа

16:55Сегодня

Министра энергетики России призвали наказать

Дом00:05 1 декабря

Все там были

Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
16:14Сегодня

Россиянка обиделась на отказ везти ее в больницу и пригрозила взорвать дом

15:16Сегодня

Указатели из московского метро распродали

14:13Сегодня

Волочкова обозлилась на ложное объявление о продаже ее дома

Дом00:0429 ноября

На карте не значится

Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
13:13Сегодня

Особняк попавшегося на взятке чиновника попал на видео

11:47Сегодня

Цены на загородные дома около Москвы вернулись к росту

09:38Сегодня

Россиянин покурил в чужой квартире и оказался должен миллион рублей

Россия
Зоозащитники нашли собачью живодерню и залитые кровью клетки в Дагестане
«Помолюсь и сразу чувствую, куда нужно послать пулю»
Стрелять по врагу, даже если Родина не права: чему учат россиян в патриотических клубах
В России пообещали не оставлять без ответа новые санкции США
Дмитрий Медведев«Идеализировать Союз не надо. Это было сложное государство»
Ностальгия по СССР, примирение с Западом и истории 90-х — о чем говорил Медведев в большом интервью
Неадекватный россиянин попытался ворваться в детский сад
«Часть пациентов просто не доживет»
Из России исчезают жизненно важные импортные лекарства. Что об этом говорят врачи?
Российские браконьеры убили детеныша одного из 500 оставшихся амурских тигров
Все материалы
Мир
Совет Европы решил не отказываться от России из-за Крыма
Стрельба на базе ВМС США привела к гибели двух человек
Реджеп Эрдоган«Мы не будем спрашивать разрешения»
Эрдоган дружит с Россией, но теряет поддержку в Турции. За 18 лет к нему накопилось много претензий
Опровергнуты слухи о возможном отречении Елизаветы II
Зелимхан ХангошвилиГермания вышлет двух российских дипломатов
Россию подозревают в убийстве сторонника Басаева. Это грозит новыми санкциями
Генпрокуратура Германии начала расследование дела Скрипалей
«Молчание убивает»
Француженки все чаще становятся жертвами домашнего насилия. Власти и полиция бездействуют
Все материалы
Бывший СССР
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
Мутация ценностей
Армянская церковь теряет поддержку властей и уважение верующих. Все из-за богатых священников
Совет Европы призвал Украину пересмотреть языковую политику
«Не для того они кровь проливали»
Переговоры по Донбассу зашли в тупик. Украина теряет шанс вернуть мятежные регионы
На Украине начали готовить марш на Крым
«Это обыкновенная месть»
В Латвии запретили учиться на русском. Почему это называют исторической справедливостью?
Шушкевич рассказал о признании распада СССР шедевром легитимной дипломатии
Все материалы
Экономика
Украина поставила России условие по газовым спорам
То ли еще будет
Распад Европы, крах доллара и господство России — безумный прогноз на 2020 год
Белоруссия назвала желаемую цену на российский газ
Россия и Китай запустили «Силу Сибири»
Газопровод стоимостью более триллиона рублей меняет расклад сил на мировом рынке газа
Россия помогла заключить главное соглашение по нефти
Домашняя работа
Самые распространенные ошибки начинающих предпринимателей
В России зафиксировали уровень инфляции ниже прогноза
Все материалы
Силовые структуры
Названа возможная причина стрельбы в Перми
«Он завел мальчика в алтарь и заставил оголиться»
Российский священник годами совращал детей в своем храме. Его считали чудотворцем
Тюремщики объявили войну одному из главных авторитетов Дальнего Востока
Из ада
Самые страшные маньяки СССР и России. Спецпроект «Ленты.ру»
Российские полицейские трое суток избивали очевидца убийства
«Рты затыкали, чтобы криков никто не слышал»
Российские сектанты истязали детей. Изгнание бесов закончилось убийством мальчика
Российский полицейский застрелил мужчину
Все материалы
Наука и техника
Раскрыт легкий способ избежать диабета
Тяжелый случай
США хотят вернуться на Луну. Что им мешает?
Названа польза вредных веществ для долгой жизни
«Он был типичным самодуром»
Нелепое правление и мучительная смерть Павла I — самого странного императора России
Названы лучшие игры десятилетия
«У него больше власти, чем у кого-либо»
Он создал величайшие устройства Apple. И ушел из компании спустя 27 лет
Apple призналась в слежке за владельцами iPhone
Все материалы
Спорт
Три футболиста «Ливерпуля» попали в сборную тура АПЛ
Российская прыгунья Дарья Клишина«Какая же я предательница?»
Легкоатлетка Дарья Клишина — о жизни в США, заработке и откровенных фото
Массовый уход фанатов «Зенита» со стадиона попал на видео
Йон Арне Риисе«Он украл у меня три миллиона фунтов»
Травля в школе, смерть отца, победа в Лиге чемпионов и обман агента: история Йона Арне Риисе
Фанаты еще нескольких клубов РПЛ уйдут со стадионов в знак протеста
Алина Загитова«Все понимают, что у наших не выиграть»
Трусова, Косторная или Загитова? Главные интриги финала Гран-при
Фанаты «Зенита» уйдут со стадиона в знак протеста
Все материалы
Культура
В Германии обнаружили украденные 40 лет назад картины Гольбейна и Брейгеля
Терри РайлиНа минималке
Этот композитор открыл миру минимализм, провел первые рейвы и изменил электронную музыку
Опьяненный пивом актер из «Человека-паука» спас франшизу
«Чертов виртуоз!»
 
Лидер «Ногу свело!» предупредил о деградации российской нации
Партнерский материал
Да будет свет
Два гения поссорились из-за лампочки. Их война изменила весь ХХ век
Возлюбленная Киану Ривза ответила критикам по поводу седых волос
Все материалы
Интернет и СМИ
«Анти-Грета Тунберг» завоевала популярность в России
«Страшно спать в пустой комнате»
Это телешоу показало, что одиночки — тоже люди. И сделало их настоящими знаменитостями
Раскрыто богатство опаснейшего в мире хакера из России
Военное положение
В интернете наступила новая эра. Теперь абсолютно каждый находится под угрозой
Соведущую Соловьева возмутил «бесстыдно мягкий» приговор Егору Жукову
«Это была победа»
Советский журнал под видом пропаганды говорил на запретные темы. Молодежь была в восторге
Ургант попросил у Медведева совет по обрезанию
Все материалы
Ценности
Вытряхивающая из сумки сворованную одежду женщина попала на видео
«Мы все хотим любви»
Откровения знаменитых на весь мир женщин в новом календаре Pirelli
Лобода показала ногу с шестью пальцами
Рука об руку
Как появилось древнейшее украшение в истории и почему оно популярно до сих пор
Американская певица появилась на публике в наряде российского бренда
Уоллис Симпсон и Эдуард VIII«Звезда вечеринок и мечта всех дам»
Дружба с Гитлером и стыдная любовь к американке: как жил самый стильный британский король
Девушка осветлила волосы дешевой краской дома и получила мощный ожог
Все материалы
Путешествия
Придуман способ сделать места в экономклассе самолета комфортными
«Я отрывался, скакал, плясал и подпевал»
Кофе, женщины, доброта: приключения россиянина в Эфиопии
В Крыму под горой нашли мертвого туриста
Трущобы по-русски
Когда-то этот город был заполнен мафиози, теперь — мусором. Но туристы хотят сюда попасть
Российская женщина-пилот рассказала о плохих приметах перед полетом
Эпир. Деревня Моливдоскепасти. Свято-патриарший монастырь Моливдоскепасту на границе с АлбаниейБлиже к народу
Древние города и монастыри в горах: неизвестные уголки Греции глазами россиянина
Сотни пассажиров застряли на борту круизного лайнера без воды и туалетов
Все материалы
Из жизни
Жена хотела удержать мужа дома и построила свой паб
«Жизнь будто остановилась»
Муж и жена 117 дней выживали на плоту в океане. Им пели киты и помогали черепахи
Женщина потеряла друзей и работу из-за страха перед рвотой
«Мы готовы на все, чтобы выжить»
Бедняки истребляют редких животных. Все ради причуд богачей
Лабрадор помог ребенку вызвать скорую помощь и спас хозяйку
«Долго не могла отпустить русскую жизнь»
История россиянки о жизни в Гамбурге
Ученики получили плохие оценки и сожгли школу
Все материалы
Самые популярные автомобили России
Опубликованы данные по продажам за ноябрь 2019 года
Тест: угадай машину по рисунку ходовых огней
Мьёльниры, «ангельские глазки», круги и другие световые подписи брендов
Забытые концепты: Lancia Mizar
Как сделать скучную модель Lancia интересной — инструкция от Джованни Микелотти
Смешные ролики ноября
Бегущий по лезвию Теслы, непобедимый Wrangler и кое-что странное
Из-за нового дефекта в подушках Takata отзовут еще 1,4 миллиона автомобилей
Появились первые фотографии Kia Seltos российской сборки
В России создали эксклюзивный офис на колесах на базе Cadillac Escalade
Все материалы
Дом
В Москве появится вторая канатная дорога
«Главное — есть где помыться и доширак заварить»
Эти квартиры ничтожно малы. Почему россияне готовы их покупать?
Россиянам предложат продавать квартиры по-новому
Все там были
Фарцовщики, агенты КГБ и элита: тест на знание лучших гостиниц СССР
Российский депутат строил дом и замуровал соседа
На карте не значится
Россияне бегут прочь из больших городов. Где они начинают жизнь с нуля?
Министра энергетики России призвали наказать
Все материалы
Нацпроекты
«Две недели — ЗОЖ, две недели — запой»
В СССР боролись за здоровый образ жизни. Почему эта пропаганда не сработала?
Навели мосты
В России построят гигантский мост на Крайнем Севере. Этот мегапроект откладывали 40 лет
Дорогая дорога
Путин запустил главную мегатрассу России. Она обошлась в 520 миллиардов рублей
Россия направилась в сторону высокой степени утилизации пластика
В Крыму впервые прошел виртуальный концерт
В Сибири похвалились масштабами дорожного ремонта
В объекты по обработке мусора в России вложили миллиарды рублей
Все материалы