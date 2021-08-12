Жители российского города отстояли тротуар от ресторана

В городе Мурино жители сами уложили плитку на дороге после того, как ее разобрали рабочие

Жители города Мурино Ленинградской области самостоятельно уложили плитку на бульваре. До этого рабочие разобрали покрытие ради строительства ресторанного комплекса. Об этом сообщает Znak.com.

Рабочие разобрали плитку на бульваре Менделеева, который отдали под строительство ресторанного молла. 11 августа там начались работы, однако несколько десятков человек выступили против. В итоге они отстояли объект, и рабочие покинули территорию. Процесс попал на видео, на котором россияне голыми руками раскладывают плитку по тротуару.

По данным издания «Бумага», о планах компании «Мавис» построить на бульваре заведение общественного питания стало известно в 2019 году. Тогда строительство кафе с шавермой остановили из-за недовольства местных жителей. Спустя время компания «Рента Инвест» решила разместить на участке ресторанный молл. Однако местная администрация отозвала разрешение на проведение работ.

Ранее в Санкт-Петербурге решили снести Ленинградский дворец молодежи (ЛДМ), где с 1980-х годов выступали легендарные отечественные и зарубежные звезды. На участке хотят возвести новый жилой комплекс. Застройщику предстоит получить разрешение на использование земли. Начать продажи квартир планируют в 2023 году.