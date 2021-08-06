В Москве запустили путепровод рядом с «ядерным могильником»

Мэр Москвы Сергей Собянин запустил движение по новому путепроводу, который связал строящуюся Юго-Восточную хорду с Третьим транспортным кольцом (ТТК), сообщается на портале главы города mos.ru. Дорога проходит рядом с территорией Московского завода полиметаллов, где ранее была зафиксирована сложная экологическая ситуация из-за размещения там могильника ядерных отходов.

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В августе завершился первый этап работ. Уже построено 3,1 километра дорог, также инженеры переложили 56 километров сетей коммуникаций. Путепровод длиной 455 метров через железнодорожные пути МЦД-2 обеспечит комфортный съезд с ТТК на Новохохловскую улицу, к одноименному транспортно-пересадочного узлу и строящимся рядом жилым комплексам, пояснил мэр.

Собянин добавил, что в совокупности открытый участок Юго-Восточной хорды улучшит движение автомобилистов из 20 районов Москвы. Кроме того, путепровод поспособствует сокращению количества пробок на ТТК, МКАД, так как он «перекинет» часть трафика в центр города.

«Готовность Юго-Восточной хорды от Рязанского проспекта до ТТК составляет 88 процентов. Строительство планируется завершить в 2023 году вместе с участком от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта. Автомобилистам будет обеспечено почти 30 километров прямого хода, а со съездами и заездами — около 100 километров», — резюмировал глава столицы.

Строительство Юго-Восточной хорды стартовало в 2019 году и сразу вызвало широкий общественный резонанс. Экологи отмечали, что на выбранной локации для дороги есть риск радиоактивного заражения. С требованием остановить стройку выступали москвичи из близлежащих районов и представители российского отделения «Гринпис». По данным предприятия «Радон», которое отвечает за участок и утилизацию опасных отходов с завода полиметаллов, на территории «ядерного могильника» рядом со стройкой радиационный фон превышен в сотни раз.