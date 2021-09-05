В Москве реконструируют все школьные дворы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении программы реконструкции школьных дворов в столице. В эфире телеканала «Россия-1» он сообщил, что в 2021 году были отремонтированы 400 пришкольных и детсадовских территорий.

Программа по благоустройству школьных дворов будет продеваться ежегодно, чтобы везде навести порядок.

Еще с советских времен вокруг школ простаивают огромные площади, которые после реконструкции власти превратят в «благоустроенные, привлекательные и насыщенные спортивными сооружениями зоны отдыха». Планируется также оснастить их детскими игровыми комплексами футбольными полями, волейбольными и баскетбольными площадками.

Московский мэр отметил важность, чтобы этими зонами отдыха пользовались все местные жители.