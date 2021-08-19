В Москве ополовинят бизнес-центр

В Даниловском районе Москвы по суду снесут более половины бизнес-центра

Суд обязал снести надстройку к бизнес-центру в Даниловском районе Москвы. Более половины площади здания появилось незаконно. Об этом порталу mos.ru сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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Здание на улице Ленинская Слобода площадью 2,7 тысячи квадратных метров построили в 1966 году для цеха опытного производства электротехнической компании. В 2000-х у сооружения несколько раз сменялся собственник. В 2018-м Госинспекция Москвы выявила, что площадь недвижимости выросла до 8,5 тысяч квадратных метров за счет двух дополнительных этажей.

При этом ведомство выяснило, что реконструкцию провел в 2011 году один из собственников здания без согласования с властями. Нынешний хозяин бизнес-центра приобрел коммерческие площади без проектной документации и не уточнил данные о постройке в официальных органах.

«Московский арбитраж признал незаконной надстройку двух этажей к бизнес-центру на улице Ленинская Слобода и обязал предпринимателей вернуть зданию первоначальный вид», — пояснил Максим Гаман.

Руководитель ведомства добавил, что самовольное увеличение площади строений может представлять угрозу жизни и здоровью людей. На август 2021-го в судах столицы находятся 1800 дел по незаконным сооружениям на территории города, с января вынесли четыре решения о сносе в Даниловском районе Москвы нелегальных объектов площадью более семи тысяч квадратных метров.

В августе столичная Мосжилинспекция обнаружила в районе Выхино-Жулебино квартиру, которую незаконно разделили на четыре студии. В каждом из помещений появились собственные санузлы. Собственников квартиры привлекли к административной ответственности и обязали привести помещения к исходному проектному состоянию.

