В российском городе снесли единственный в стране деревянный планетарий

В Пензе снесли единственный в России деревянный планетарий 1928 года

В городе Пенза снесли единственный в стране деревянный планетарий, построенный в 1928 году. Российские активисты просили пересмотреть проект демонтажа и отреставрировать постройку. Об этом сообщает Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры (ВООПИК) во «ВКонтакте».

Активисты назвали процесс варварским. Рабочие под музыку снимали обшивку здания, а позже начали использовать экскаватор. В итоге на территории образовалась гора деревянных досок.

Защитники наследия отметили, что сруб требовал «лишь локальных замен». Зимой 2021 года активисты просили местные власти пересмотреть планы сноса, а в июле обращались в правоохранительные органы с требованием остановить работы. Однако «просьбы были проигнорированы». В ВООПИК заявили, что произошедшее нужно «рассматривать как вандализм, а не сохранение объекта культурного наследия».

В январе 2021 года зампредседателя правительства области Олег Ягов в разговоре с Penzainform.ru заявил, что планетарий сносить не будут. Предполагалось, что конструкцию «аккуратно демонтируют», а пригодные материалы будут использовать в будущем.

О реконструкции планетария Ягов сообщил в декабре 2020 года. Тогда власти планировали заменить и восстановить все конструкции и инженерные коммуникации, а также оснастить здание современным оборудованием. Предполагалось, что работы обойдутся почти в 352 миллиона рублей.