Святыни Киево-Печерской лавры оказались под угрозой разрушения

Киево-Печерская лавра обратилась к украинским властям за помощью в ликвидации аварийной ситуации. Лабиринты Ближних пещер, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и являются одной из главных достопримечательностей монастырского комплекса, оказались под угрозой разрушения, сообщил центр информации Украинской православной церкви (УПЦ) во Facebook.

Дальние и Ближние пещеры длиной более километра хранят мощи православных святых и представлены отдельными лабиринтами одного из первых монастырей времен Киевской Руси. Более тысячелетия сюда приезжают православные для религиозного поклонения. О необходимости принять меры для сохранения Ближних пещер премьер-министру Украины Денису Шмыгалю сообщил митрополит Павел.

Материалы по теме Крыша поехала Пьяные роботы, битое стекло и кривые стены: как выглядят проекты самого эпатажного архитектора мира Почивают на лаврах Что утратит русское православие в случае «развода» с украинской церковью

«Многолетняя амортизация и неудовлетворительное состояние подземных инженерных коммуникаций, а также весеннее таяние снега приводит к насыщению земли над лабиринтами и подтоплению пещерного комплекса. Постоянный мониторинг состояния Ближних пещер свидетельствует о том, что уровень влажности грунтов, где расположен памятник, в последнее время существенно увеличился. По результатам неоднократных комиссий о технико-экономической безопасности, ситуация на аварийных участках пещер определена чрезвычайной регионального масштаба», — указано в обращении к Шмыгалю.

Митрополит добавил, что пещеры задействованы в паломническом маршруте. Если власти не примут экстренные меры, то подземные лабиринты обрушатся, что может обернуться человеческими жертвами. Представители лавры просят властей выделить средства на противоаварийные работы из резервного фонда бюджета, выдать соответствующие поручения Минэкономики и Минфину Украины.

Неисправное состояние святынь и зданий с исторической ценностью фиксируют и на территории России. В апреле в городе Муроме Владимирской области обрушилась стена женского Свято-Троицкого монастыря. Конструкцию признали аварийной в 2020 году. В начале 2021 года в Вышнем Волочке Тверской в заброшенном здании Прохоровской мануфактуры со статусом объекта историко-культурного наследия, часть стены рухнула из-за разобранной крыши.

