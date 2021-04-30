Китайцы захотели избавиться от легендарного здания в Москве

Китайская Fosun Group планирует продать легендарный «Военторг», расположенный на улице Воздвиженке рядом с Кремлем, пишут «Ведомости» со ссылкой на одного из партнеров компании. Группа приобрела историческое здание в 2017 году за 10-11 миллиардов рублей, по оценке экспертов рынка недвижимости. Теперь она может выручить за объект 17 миллиардов.

Как сообщили изданию консультанты, которые работали с объектом, Fosun Group удалось существенно повысить капитализацию комплекса «Воздвиженка-центр» (его на месте одного из самых известных советских магазинов открыла группа АСТ Тельмана Исмаилова в 2008 году). Офисно-торговое здание заполнено качественными арендаторами, и китайцы хотят зафиксировать прибыль, избавившись от него.

Объект уже неоднократно перепродавался — АСТ в 2009-м реализовала его компании «Нафта-Москва» бизнесмена Сулеймана Керимова. Через год он, в свою очередь, передал здание миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Затем комплекс «Воздвиженка-центр» выкупили Fosun Group и компания Avica Management Company (одним из ее совладельцев тогда был финансист Рубен Варданян). В 2020-м Fosun Group стала единоличным владельцем объекта.

По информации консультантов, приемлемая для компании сумма будущей сделки — 17 миллиардов рублей. И если на таких условиях реализовать здание не получится, китайцы могут отложить продажу. В консалтинговой компании Knight Frank полагают, что комплекс могут выкупить структуры, связанные с крупными банками.

Уничтожение исторического «Военторга» на Воздвиженке считают одной из серьезных ошибок бывшего столичного мэра Юрия Лужкова. Здание в стиле модерн с элементами ар-деко построили в начале XX века, и против его сноса активно выступала общественность. Но объект все же демонтировали. В 2010 году Forbes попросил архитекторов назвать самые уродливые здания Москвы, и новый «Военторг» (или «Воздвиженка-центр») попал в позорную тройку.

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