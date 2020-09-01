В Москве решили продать здание по проекту Захи Хадид

В Москве решили продать здание, выполненное по проекту знаменитого архитектора Захи Хадид. Как сообщает РИА Новости, это бизнес-центр Dominion Tower.

Банк «Траст» выставил на торги свой бизнес-центр Dominion Tower («Пересвет-Плаза») по начальной цене в 2,53 миллиарда рублей. Он находится в Юго-Восточном административном округе столицы на Шарикоподшипниковской улице. Dominion Tower представляет собой семиэтажное здание площадью более 21 тысячи квадратных метров, которое выполнено из белого камня, стекла и алюминия.

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Строительство бизнес-центра началось почти 12 лет назад и завершилось в 2015 году. Здание стало первым проектом Хадид в России, после была построена лишь резиденция Capital Hill для бизнесмена Владислава Доронина. За пять лет Dominion Tower сменил несколько владельцев. Первым из них был застройщик «Пересвет-инвест» (отсюда и второе название здания). Однако позже бизнес-центр приобрела группа «Сафмар», а затем уже он перешел к банку «Траст».

В июне 2020 года Dominion Tower уже пытались продать. Тогда соответствующее объявление появилось на Avito, но позже выяснилось, что владельцы здания решили провести новую оценку недвижимости и выставить ее на открытые торги до конца третьего квартала 2020 года.

Заха Хадид — британский архитектор и дизайнер арабского происхождения. Она стала первой женщиной в истории, которая получила Притцкеровскую премию — архитектурного «Нобеля». Хадид скончалась в 2016 году от сердечного приступа на 66-м году жизни. Среди ее известных работ — лыжный трамплин «Бергизель» в Инсбруке (Австрия), Центр водных видов спорта для Олимпиады-2012 в Лондоне и Центр Гейдара Алиева в Баку.

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