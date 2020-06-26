В России здание знаменитого архитектора решили продать на Avito

В Москве решили продать бизнес-центр Dominion Tower («Пересвет-Плаза») за 3,2 миллиарда рублей. Это второе здание в России от знаменитого британского архитектора арабского происхождения Захи Хадид — первой в истории женщины, награжденной Притцкеровской премией. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Объект, выполненный в футуристическом стиле, построили в 2015 году. Он расположен на улице Шарикоподшипниковская в Юго-Восточном административном округе. Площадь здания составляет более 21 тысячи квадратных метров. В нем 10 этажей, включая два подземных с паркингом на 200 машино-мест.

Как передает ТАСС, Dominion Tower будет выставлен на открытые торги банком непрофильных активов «Траст» до конца третьего квартала 2020 года. Однако сначала планируется провести новую оценку бизнес-центра.

В конце 2019 года сообщалось о продаже особняка миллиардера Владислава Доронина в подмосковном поселке Барвиха за 6,4 миллиарда рублей. Дом построен в качестве свадебного подарка супермодели Наоми Кэмпбелл и сконструирован в виде космического корабля. Это единственный в мире частный жилой дом, в создании которого участвовала Хадид.

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