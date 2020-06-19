«Яндекс» показал свою новую штаб-квартиру

Компания «Яндекс» показала проект своей будущей штаб-квартиры в Москве. Здание появится на месте гостиницы «Корстон» в Гагаринском районе и станет местной достопримечательностью. Об этом говорится на сайте организации.

Территория нового офиса и ее первые два этажа будут открыты для всех. Там разместят магазины, аптеки и кафе, а вокруг штаб-квартиры сделают общественное пространство, где каждый сможет отдохнуть, перекусить или заняться спортом. Также по соседству между улицами Академика Зелинского и Академика Зельдовича появится парк.

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Штаб-квартира будет соответствовать всем современным офисным требованиям. Здесь разместят много переговорных для общения с сотрудниками на удаленке, спортзалы с бассейнами и даже сделают террасу на крыше. Новый дом «Яндекса» будет еще и крупной образовательной площадкой с презентационными залами, учебными классами, лекторием и музеем компьютерной техники. Компания намерена развивать сотрудничество с ближайшими школами и институтами.

Проектом занимается лондонское архбюро PLP Architecture при участии российских АПЕКС и РТДА. Также в работах примут участие Arteza (парк «Зарядье», благоустройство спорткомплекса «Лужники») и MR Group. Демонтаж «Корстон» начнется до конца 2020-го, а стройка — после утверждения проектной документации и получения всех разрешений.

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