В Москве появится космическая башня

В Москве на территории Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева появится башня высотой 248 метров. Она станет смысловой и архитектурной сердцевиной строящегося комплекса Национального космического центра. Об этом говорится в пресс-релизе Москомархитектуры, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, за основу взят образ космического корабля. Особое внимание авторы проекта решили уделить освещению. На верху башни установят прожектор, имитирующий блик на передней части ракеты. Осветительные приборы с теплым спектром в нижней части будут символизировать стартовое пламя, разгорающееся в момент запуска.

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В самой башне разместят штаб-квартиру госкорпорации «Роскосмос». К высотке будет примыкать корпус с исследовательскими лабораториями и офисами. Также на территории предусмотрен музей под открытым небом, доступный не только для сотрудников, но и для москвичей — там будут выставлены исторические образцы аэрокосмической техники. Их закрепят в воздухе на тросах.

«У конгресс-центра, расположенного в нижней части комплекса, появится медиафасад, позволяющий транслировать видео с борта Международной космической станции в реальном времени. А перед ним расположится арт-инсталляция — парящая фигура космонавта в скафандре в натуральную величину», — добавил Кузнецов.

В марте сообщалось о том, что на территории центра им. М.В. Хруничева построят персональные кабинеты для Владимира Путина и Михаила Мишустина. Кабинеты могут пригодиться для совещаний, когда лидеры страны будут находиться в центре.

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