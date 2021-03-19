Остров в центре Москвы решили преобразить

Остров Балчуг в центре Москвы решили преобразить: реновация условно разделит его на историческую часть и современную. Благоустройство Балчуга станет крупнейшим проектом столицы по созданию качественного общественного пространства в 2021 году. Об этом мэр города Сергей Собянин написал в своем блоге.

По его словам, реконструкция должна была пройти в 2020-м, но из-за пандемии работы пришлось отложить на весну-лето следующего года. Реконструкция коснется Софийской, Раушской, Садовнической и Космодамианской набережных и примыкающих к ним Садовнической улицы, Комиссариатского, Фалеевского, 1-го и 2-го Раушских переулков и Репинского сквера.

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Как сказал Собянин, необходимость в благоустройстве здесь назрела давно: улицы рядом с Кремлем выглядят «уныло и грустно», а «узкие и местами разбитые тротуары отпугивают пешеходов». Реставрация Балчуга будет зависеть от конкретного места. Например, рядом с офисами поставят больше лавочек, а пространство рядом с набережными, где катаются на самокатах и велосипедах, сделают более ярким.

Часть новых фонарей на острове будет выполнена в стиле минимализма. Другие же будут напоминать старинные газовые фонари. Парапеты набережных планируют акцентировать с помощью специальной подсветки.

Также на Балчуге станет больше зелени: здесь разобьют газоны и цветники, высадят новые деревья и кустарники. Среди них такие виды, как европейские липы «Паллида», красные клены, декоративные яблони, рябинники, кизильники и другие.

Особое внимание уделят Репинскому скверу, который является самым большим зеленым пространством острова. В нем максимально сохранят существующие деревья и высадят новые по архивным планам.

Дополнительно будет создана пешеходная зона, связывающая храм Христа Спасителя с Якиманкой. С Патриаршего моста можно будет спуститься к Болотной набережной и посидеть у воды.

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