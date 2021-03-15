Развешанная на деревьях свинина испугала москвичей

Жители московского района Аэропорт испугались развешанных на деревьях кусков свинины. Впоследствии выяснилось, что таким образом одна психически нездоровая женщина подкармливает птиц. Об этом написал пользователь Tala Do в группе Airport/Sokol Da Neighborhood в Facebook.

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Огромные куски свинины заметили примерно в пяти местах во дворе дома №78 на Ленинградском проспекте. «Выглядит кошмарно. Как кого-то расчленили и развесили. На уровне роста человека это все висит и вызывает чисто эстетический шок. Это весна так действуют на людей? И куда жаловаться на это безобразие?» — говорится в посте.

Часть москвичей согласились с автором записи, признав, что такое висящее сало «выглядит, конечно, не комильфо». Другие комментаторы, наоборот, выступили за защиту синиц. «Это корм птицам. А когда вы дома разделываете мясо, у вас тоже ассоциации расчлененки?» — написала одна из пользовательниц.

Впоследствии один из комментаторов объяснил, что свинину развешивает душевнобольная женщина из соседнего двора. «Она больна на голову, но не опасна. Как-то пытался с ней поговорить, но это бесполезно. Бесит это...» — написал он. По словам мужчины, в основном москвичка занимается тем, что «круглогодично и ежедневно» кормит голубей.

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