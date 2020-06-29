Мусульман в Китае заставили есть свинину

Власти Китая заставили мусульман-уйгуров есть пельмени из свинины во время традиционного ханского фестиваля Дуаньу (фестиваль драконьих лодок), чтобы уничтожить культуру меньшинства. С таким заявлением выступили во Всемирном уйгурском конгрессе, передает Daily Mail.

По словам активистов, пекинские чиновники намеренно в праздник, который не отмечает народ уйгуров, приносили в их дома запрещенные продукты питания. При этом тех, кто отказывался их употреблять, отправляли в лагеря перевоспитания.

«Тех, кто отказывался праздновать фестиваль драконьих лодок, не ел принесенное блюдо, власти могли обвинить в неприятии китайской культуры и силой отправить на исправление», — рассказал представитель Всемирного уйгурского конгресса Дилксат Раксит (Dilxat Raxit).

О притеснении уйгуров в Китае сообщало также Associated Press. По информации издания, правительство принимает суровые меры по сокращению рождаемости среди этого народа в рамках масштабной кампании по обузданию мусульманского населения. Женщин из числа меньшинств регулярно подвергают проверкам на беременность, сотням тысяч насильно делают аборты и проводят операции по стерилизации. Судя по статистике, которую изучило издание, в последние годы по всей стране число случаев стерилизации сократилось, но в Синьцзяне, где в основном проживают уйгуры, резко возросло.

Журналисты Associated Press также поговорили с 30 пострадавшими от подобных действий женщин, они рассказали, что, помимо проводимых насильно операций, их подвергают политическому и религиозному перевоспитанию в специальных лагерях, а дети в этот момент находятся в детских домах.

Ранее в Китае после запрета считать собак съедобными начался фестиваль собачьего мяса. Мероприятие, приуроченное ко дню летнего солнцестояния, проходит, несмотря на исключение собак из списка животных, которых можно разводить для еды.

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