Томские ученые выявили зависимость веса синиц от продолжительности дня

Орнитологи Томского государственного университета выяснили, что синицы толстеют зимой из-за короткого светового дня. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

С помощью регулярного кольцевания птиц ученым удалось выяснить, что с сентября по декабрь вес синиц увеличивается с 19 до 23 граммов. Однако уже во второй половине зимы пернатые начинают худеть и реже посещают кормушки. Из-за короткой ночи синицам необходим меньший запас.

При этом ученые отметили, что самцы изначально тяжелее и набирают вес стабильнее. Масса самок же зависит от отдельных скачков температуры, поэтому они чащи остаются на зимовку в населенных пунктах, где могут найти дополнительное питание и обогрев.

Ежегодно ученые маркируют около полутора тысяч птиц, в 2016 году это количество увеличилось вдвое. Это также позволило выяснить, что большинство взрослых особей стараются жить в городах.

Томские орнитологи впервые начали кольцевать птиц в 1912 году. С помощью их наблюдений выяснилось, что местные птицы зимуют на территориях от Японии и Китая до Австралии, Индии, Африки и Западной Европы.

Большая синица — наиболее распространенная в России разновидность синиц. Продолжительность жизни составляет порядка 10 лет.