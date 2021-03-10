Россия
 
Последние новости
Песков рассказал о потерянном Россией годе развития из-за пандемии
Самая красивая женщина в мире прошлась по подиуму в оголяющем грудь наряде
Курсант российской полиции покончил с собой на учебных стрельбах
Новая Москва обогнала старую по темпам роста цен на жилье
Найден способ предотвратить особо опасную форму рака
Президент Армении оспорил увольнение начальника Генштаба
Мороз в Москве побил рекорд послевоенных времен 
В России придумали новый налог на миллиарды рублей
Извержение Ключевской сопки на Камчатке сняли на видео
Новости партнеров
Прослушать новость

Врач назвала основную опасность рыбы и мяса

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Человек может заразиться опасными паразитами через мясо диких животных и рыбу, заявила врач-инфекционист, гастроэнтеролог, гепатолог и паразитолог клиники «МедАктив» Ольга Агринская. Ее слова передает телеканал «360».

Агринская полагает, что основную опасность для здоровья может представлять недостаточно термически обработанное мясо, а также свинина, приобретенная в местах несанкционированной продажи.

«При поедании зараженного мяса личинки выходят из капсул и в течение трех суток достигают половой зрелости», — отметила специалист. О заражении могут свидетельствовать следующие симптомы: отек век, глаз, лица, повышение температуры тела, сильные мышечные боли. На коже также может появиться сыпь.

Агринская добавила, что опасными могут быть и морепродукты, в которых содержатся жизнеспособные личинки.

Ранее начальник отдела надзора по гигиене питания управления Роспотребнадзора по Московской области Надежда Раева
предупредила об опасности свежей зелени. По ее словам, проблемы могут возникнуть из-за несоответствия требованиям по санитарно-химическим показателям, возможно также появление паразитов в этой продукции.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Врач назвал самых опасных паразитов, живущих в мясе и рыбе
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности свежей зелени
Эксперты предупредили об опасностях тропических стран