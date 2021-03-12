Москву предложили преобразить к 2050 году с помощью подземных рек

Специалисты разработали проект преображения Москвы к 2050 году, чтобы восстановить нарушенный гидрологический цикл и обеспечить устойчивое развитие города в будущем. Для этого они предложили вывести из коллекторов подземные реки и вернуть их в естественное состояние. Об этом говорится в материале КБ Стрелка, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

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Восстановление водно-зеленого каркаса несет не только эстетическую функцию, но и защитную в связи с глобальным потеплением. Вывод рек из труб поможет бороться с подтоплениями, загрязнением воды и ухудшением климатической ситуации. К тому же содержание открытого русла обойдется гораздо дешевле, чем содержание коллекторов, на что тратят более трех миллиардов рублей ежегодно.

По подсчетам специалистов, на данный момент 50 процентов речной сети столицы заключено в трубы, притом над ними частично проходят 512 улиц. Потенциально могли бы быть восстановлены 218 километров исторических водотоков, которые стали бы экологическими коридорами природного каркаса города.

Урбанисты разработали план вывода рек и представили виртуальную экскурсию по обновленным местам столицы 2050 года. Цветной и Гоголевский бульвары, а также Лужники превратились в настоящие ландшафтные парки с учетом их истории и изначального рельефа. Ознакомиться с проектами можно на сайте, посвященном восстановлению гидрологического цикла Москвы.

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