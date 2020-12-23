Легендарный российский стадион наградили премией в Европе

Проект реконструкции легендарного российского стадиона «Торпедо», построенного в 1959 году, наградили премией European Property Awards 2020. Об этом сообщили организаторы конкурса.
Спорткомплекс имени Стрельцова получил европейскую награду в номинации Mixed Use Development («Многофункциональное проектирование»). Еще несколько премий присуждены в номинации Best Leisure Architecture («Лучшая рекреационная архитектура»).
Проектом занималась группа компаний Ingrad и консалтинговая компания КБ Стрелка. В стратегии развития территории разработчики уделили много внимания спортивной составляющей и связи центральной арены с окружающей территорией.
Международная премия International Property Awards вручается с 1993 года. В состав ее жюри входят более 100 экспертов из различных сфер, которые оценивают проекты из Европы, Северной и Южной Америки, Великобритании, Азиатско-Тихоокеанского региона, Дубая, Африки и стран Аравийского полуострова.