Россиян предупредили о разочаровании от покупки недвижимости

В России объяснили причины бума спроса на жилую и коммерческую недвижимость с начала 2021 года по сентябрь и предрекли возможное разочарование от инвестиций. Аналитики компании CBRE подсчитали, что за девять месяцев население потратило около 265 миллиардов рублей на покупку квартир, что на 34 процента выше показателя за аналогичный период 2020 года и на 56 процентов больше значения 2019-го, передают «Известия».

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По прогнозу экспертов в сфере недвижимости, 2021 год поставит рекорд по количеству приобретенного жилья, общая сумма продаж на конец декабря может достичь 390 миллиардов рублей. Наращивание вложений продиктовано привлекательными условиями льготных госпрограмм по ипотеке и увеличением доступности других жилищных кредитов. Ажиотаж инвесторов связан с потребностью создавать защитные активы при повышенной волатильности на рынках, не прекращающемся удорожании квартир, поясняет аналитик корпоративных рейтингов НРА Алла Юрова. Россияне стали проявлять повышенный интерес в такому виду коммерческой недвижимости, как складские помещения, из-за высокой пропускной способности инфраструктуры.

«Главная опасность в том, что большая часть этой недвижимости куплена в ипотеку. Вероятно, возросший спрос базируется на ожидании продолжающегося роста цен на недвижимость. Население мечтает обогатиться, продав эту недвижимость после того, как та вырастет в цене. Но это не так: недвижимость подвержена существенным рыночным рискам, в том числе из-за ликвидности и расположения объектов. Та часть населения, которая не диверсифицировала доходы в различные виды финансовых вложений и положилась на бесконечный рост цен на квартиры, будет жестоко разочарована в невозможности получения высокого инвестиционного дохода. В зоне риска — те, кто вложился в спекулятивные рынки Москвы, Петербурга, Краснодара и Сочи», — предупредил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

При этом эксперт одобряет покупку жилья в качестве долгосрочных инвестиций. «Ведущие инвестиционные консультанты рекомендуют диверсифицировать инвестиционный портфель так, чтобы вложения в недвижимость не превышали 5-10 процентов всего инвестиционного портфеля. В условиях России эта цифра может быть выше, 20-30 процентов», — добавил Гришунин.

Ранее банк ВТБ спрогнозировал рекорд по выдаче ипотеки в России к концу 2021-го. С января по сентябрь в стране уже одобрили на 42 процента больше жилищных кредитов, чем в тот же период прошлого года. Лидерство закрепилось за Москвой и Московской областью (286 миллиардов рублей), Санкт-Петербургом и Ленинградской и областью (66 миллиардов рублей) из совокупных 500 миллиардов рублей по России за девять месяцев.