Сверхдорогие квартиры в Сочи обогнали по цене московские

Стоимость квадратного метра элитного жилья в Сочи по итогам третьего квартала 2021 года обогнала все города России по дороговизне. Цена объектов в данном сегменте оказалась на треть выше, чем в Москве, подчеркивают специалисты по недвижимости Knight Frank. Данные приводит РБК 6 октября.

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Стоимость «квадрата» сверхдорогого жилья в Сочи на конец сентября составила в среднем 1,57 миллиона рублей, в столице элитные квартиры в новостройках продавались по 1,2 миллиона рублей за квадратный метр. Таких расценок не зафиксировали больше ни в одном российском городе. Сочинские элитные квартиры оказались дороже подобных объектов в Санкт-Петербурге в 3,5 раза.

К элитному классу аналитики Knight Frank относят самую дорогую недвижимость в престижных районах города, в которых задействованы более качественные строительные и отделочные материалы, чем на объектах бизнес-класса и массового сегмента.

По данным экспертов, средние расценки на сверхдорогую недвижимость в Сочи превысили сопоставимые показатели в Москве из-за низкого предложения в городе-курорте. В столице на сегмент приходится около 1,6 тысячи квартир в продаже, а в Сочи — 200. Большая часть покупателей элитных квартир в южном городе приходится на жителей Москвы, Санкт-Петербурга и северных регионов страны, добавила коммерческий директор комплекса апартаментов Mantera Seaview Residence Елена Кабешева.

Ранее эксперт по недвижимости Кирилл Флутков сообщил, что средний срок владения вторичным жильем в Сочи упал с пяти до года-двух лет из-за активизации на рынке инвесторов. При этом квартиры в указанном сегменте за последние пять лет подорожали более чем вдвое, с 109,8 тысячи до 239,7 тысячи рублей за «квадрат».