Определены любимые страны российских покупателей жилья за рубежом

Основной спрос российских покупателей жилья за рубежом приходится на объекты, расположенные в Греции (20 процентов запросов в третьем квартале 2021-го), Португалии (19 процентов запросов), на Кипре (13 процентов), в Испании (7 процентов) и Великобритании (5 процентов). Об этом свидетельствует исследование, подготовленное консалтинговой компанией Knight Frank (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Как определили аналитики, 66 процентов состоятельных покупателей зарубежного жилья рассматривают его покупку с целью получения вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, оставшиеся 34 процента хотят приобрести недвижимость непосредственно для проживания или в инвестиционных целях.

Материалы по теме Почти даром. Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить? «Такого я еще не видела» Американцы обнажаются и покупают квартиры голышом. Почему за ними следят миллионы зрителей?

Помимо любимых вышеперечисленных локаций, россияне активно интересуются возможностями покупки жилья в странах Карибского бассейна и Франции (по 4 процента запросов), в США (3 процента), Австрии и Германии (по 2 процента). Еще около 2 процентов запросов приходятся на Гренаду, Италию, Мальту, ОАЭ, Сент-Люсию, Турцию и Швейцарию. Такие страны как Доминиканская Республика, Израиль, Латвия, Сент-Китс и Невис, Таиланд и Черногория привлекают по 1 проценту клиентов.

Большинство запросов на покупку заграничного жилья поступают от жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также из городов-миллионников — Самары, Екатеринбурга, Краснодара, Новосибирска и крупных городов стран СНГ.

«В 2021 году мы видим высокий рост интереса к зарубежной недвижимости со стороны покупателей, но ввиду сложившейся ситуации с пандемией и ограничениями не все запросы могли переходить в сделки. Сейчас по многим направлениям реализуется отложенный спрос. Как только границы будут открыты, мы будем наблюдать бум покупок», — предрекают консультанты.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2021-го российский спрос на покупку зарубежной недвижимости увеличился на 30 процентов по сравнению с допандемийным периодом. Граждане кинулись скупать жилье за границей в том числе и ради иностранных паспортов.