Москва вошла в пятерку городов мира с быстро дорожающим жильем для богатых

Knight Frank: элитная недвижимость в Москве за год подорожала на 20 процентов

За год — с сентября 2020 года по сентябрь 2021-го — индекс стоимости элитного жилья в 46 крупнейших городах мира вырос на 9,6 процента, свидетельствует исследование, подготовленное консалтинговой компанией Knight Frank.

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По данным аналитиков, за год жилье для богатых прибавило в цене в 85 процентах исследуемых городов. В 16 городах стоимость «элитки» подорожала более чем на 10 процентов.

Наибольший рост ценников на недвижимость зафиксирован в Майами (на 26,4 процента за год). На втором месте — Сеул (22,6 процента), замыкает топ-3 Шанхай с 20,5 процента. Москва с аналогичным показателем вошла в пятерку лидеров рейтинга, заняв четвертое место. За ней следуют Торонто, Сан-Франциско, Тайбэй, Лос-Анджелес, Гуанчжоу и Санкт-Петербург.

Как отмечают специалисты, резкий рост цен на элитное жилье в Москве и Санкт-Петербурге обусловлен дисбалансом спроса и предложения, возникшем из-за переноса сроков реализации проектов на фоне распространения COVID-19.

Ранее стало известно, что состоятельные россияне начали скупать картины и бриллианты вместо недвижимости за рубежом. За январь-август 2021-го российский спрос на предметы искусства вырос на 40 процентов по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.