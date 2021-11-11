Сроки продажи квартир в Москве резко сократились

За год средний срок продажи вторичных квартир в Москве резко сократился — на 42 процента, с 324 до 187 дней, следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру». Заметнее уменьшился средний срок экспозиции трехкомнатных квартир — на 46 процентов.

По данным аналитиков, «однушки» стали продаваться на 22 процента быстрее, «двушки» — на 40 процентов, срок реализации многокомнатных лотов сократился на 41 процент.

Материалы по теме Всем по коробке. Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают? «Лучше удержать квартирантов» Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?

«Заметное снижение сроков экспозиции дорогих лотов связано с общей активизацией рынка, — поясняют в "ИНКОМ". — В последние месяцы ситуация изменилась, однако годом ранее из-за доступной ипотеки и низких ставок по депозитам граждане стремились приобретать жилье».

В настоящее время из-за сильно завышенных цен темпы прироста сделок с «вторичкой» сокращаются, отметили специалисты. «Покупатели понимают, что жилье не может стоить настолько дорого. Если стоимость вторичных квартир продолжит увеличиваться, то это может привести к спаду покупательской активности», — заключили эксперты.

Ранее сообщалось, что владельцы выставленного на продажу жилья в Москве все реже соглашаются на скидки. Только каждая пятая сделка проходит со снижением первоначально заявленной стоимости.