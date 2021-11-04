Владельцы выставленного на продажу жилья в Москве все реже соглашаются на скидки, говорится в материалах «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Только каждая пятая сделка проходит со снижением первоначально заявленной стоимости.
Москвичи массово отказались от скидок на квартиры, сетуют риелторы. «На вторичном рынке городской недвижимости Москвы все меньше собственников жилья готовы идти на уступки покупателям и снижать цену», — констатируют они. По оценкам специалистов, предоставляемые дисконты минимальны — не больше 2 процентов от стоимости квартиры.
Между тем еще летом 2021-го практически каждая третья сделка проходила с дисконтом, а средний размер скидки составлял 3 процента.
«Спрос на рынке вторичной городской недвижимости по-прежнему высок, количество обращений [от покупателей] в 2021 году превышает показатели 2020 года на 24 процента, — указывают риелторы. — Кроме того, осень — активная пора на рынке недвижимости, а объем предложения все еще находится на относительно низком уровне — менее 39 тысяч объектов».
Ранее стало известно, что в октябре 2021-го вторичное жилье в Москве подорожало в среднем на 1,3 процента, до 239 тысячи рублей за квадратный метр. В долларах «квадрат» вырос в цене на три процента, до 3,33 тысячи. Аналитики признают, что рост цен на «вторичку» практически виртуальный: стоимость конкретных квартир не меняется, но средние цены увеличиваются из-за того, что нормально оцененные предложения быстро разбирают, а свежие квартиры выставляются, как правило, по завышенным ценам.