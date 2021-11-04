«МИЭЛЬ»: только каждая пятая сделка с жильем в Москве проходит с дисконтом

Владельцы выставленного на продажу жилья в Москве все реже соглашаются на скидки, говорится в материалах «МИЭЛЬ», поступивших в редакцию «Ленты.ру». Только каждая пятая сделка проходит со снижением первоначально заявленной стоимости.

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Москвичи массово отказались от скидок на квартиры, сетуют риелторы. «На вторичном рынке городской недвижимости Москвы все меньше собственников жилья готовы идти на уступки покупателям и снижать цену», — констатируют они. По оценкам специалистов, предоставляемые дисконты минимальны — не больше 2 процентов от стоимости квартиры.

Между тем еще летом 2021-го практически каждая третья сделка проходила с дисконтом, а средний размер скидки составлял 3 процента.

«Спрос на рынке вторичной городской недвижимости по-прежнему высок, количество обращений [от покупателей] в 2021 году превышает показатели 2020 года на 24 процента, — указывают риелторы. — Кроме того, осень — активная пора на рынке недвижимости, а объем предложения все еще находится на относительно низком уровне — менее 39 тысяч объектов».

Ранее стало известно, что в октябре 2021-го вторичное жилье в Москве подорожало в среднем на 1,3 процента, до 239 тысячи рублей за квадратный метр. В долларах «квадрат» вырос в цене на три процента, до 3,33 тысячи. Аналитики признают, что рост цен на «вторичку» практически виртуальный: стоимость конкретных квартир не меняется, но средние цены увеличиваются из-за того, что нормально оцененные предложения быстро разбирают, а свежие квартиры выставляются, как правило, по завышенным ценам.