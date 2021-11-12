В Москве началась большая распродажа квартир

ИРН: в ноябре 2021 года скидки на жилье в Москве достигают 20 процентов

Наблюдающийся в последние месяцы рост ставок по ипотеке способствал снижению спроса на жилье в Москве. В стремлении привлечь покупателей застройщики начали увеличивать размеры скидок, свидетельствуют данные, опубликованные аналитическим центром «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН).

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Как отмечают аналитики, на уровень щедрости столичных застройщиков положительно влияют и приближающиеся новогодние праздники. В ИРН оценили размеры дисконтов в новостройках по всей Москве. Максимальный в настоящее время достигает 20 процентов — столько готов уступить девелопер одного из жилых комплексов около станции метро «Тушинская».

В среднем застройщики соглашаются предоставить скидку в размере 5-7 процентов. Зачастую специальные условия предлагаются при 100-процентной оплате или при оформлении ипотеки. В большую предновогоднюю распродажу включили не только квартиры, но и машино-места, и кладовки в строящихся домах.

Ранее сообщалось, что по итогам октября 2021-го строящееся жилье в старых границах Москвы подорожало на 0,9 процента в сравнении с сентябрьскими показателями, до 319,4 тысячи рублей за квадратный метр. В Новой Москве «квадрат» в новостройках прибавил в цене 0,4 процента, сейчас он в среднем стоит 193,2 тысячи рублей.