В Москве недосчитались квартир для арендаторов

«Авито Недвижимость»: за два года предложение съемного жилья в Москве упало на 5 процентов

В Московском регионе недосчитались квартир, доступных арендаторам. В Москве за последние два года количество объектов, сдаваемых в аренду, упало на 5 процентов. Об этом сообщил РИАМО руководитель проектов развития направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

По сравнению с показателями прошлого года в Москве и области число арендных предложений в начале осени уменьшилось на 43 и 45 процентов соответственно, уточнил эксперт.

При этом спрос на съемное жилье осенью, напротив, вырос — в сентябре в Москве и Подмосковье он увеличился на 28 и 14 процентов соответственно по сравнению с показателями годичной давности. В сравнении с январскими показателями интерес к арендным квартирам в Москве увеличился в 1,8 раза.

В «Авито» считают, что рост спроса на аренду обусловлен ухудшением условий для покупателей жилья: условия получения льготной ипотеки уже не такие выгодные, как год назад. Кроме того, значительно выросли цены на квартиры.

Ранее стало известно, что за период пандемии доля российских семей, способных снимать квартиры, увеличилась с 40 до 45 процентов. Лидером по доступности аренды оказался Ямало-Ненецкий автономный округ — там более 72 процентов семей могут спокойно снимать жилье. На втором и третьем местах — Чукотский автономный округ и Магаданская область, где этот показатель равен 67,3 и 63,3 процента соответственно.