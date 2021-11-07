Греф высказался о доступности жилья в России

Глава Сбербанка Герман Греф считает, что доступность жилья в России для граждан сохраняется, в том числе благодаря широкому спектру программ с господдержкой для объектов первичного рынка. В то же время он признал, что единственным способом покупки жилья для большинства россиян сегодня остается ипотека. Его слова передает «РИА Новости».

«Несмотря на рост цен на первичное и вторичное жилье в 2020 году, который частично связан с рекордно низким уровнем процентных ставок по ипотечным кредитам, доступность жилья для граждан сохраняется», — высказался Греф. Он отметил, что со стороны Сбербанка делается все возможное, чтобы сдержать ставки на приемлемом уровне.

Взять кредит у Сбербанка на покупку квартиры в новостройке можно от 8,4 процента годовых, а на вторичном рынке — от 8,1 процента. При этом по льготной программе новостройка выходит по ставке 6,05 процента годовых, по семейной ипотеке — от 5,3 процента, а по дальневосточной — от 0,1 процента. В результате, по словам Грефа, спрос на ипотеку увеличивается.

Благодаря тому, что рост цен на вторичном рынке не такой динамичный, как на первичном, потенциальные заемщики могут более точно спрогнозировать свои расходы на приобретение квартиры, заключил глава кредитной организации.

Ранее риелтор назвал россиянам способ облегчения ипотеки. Для этого генеральный директор Российской гильдии риелторов Константин Барсуков советовал трудоустроенным россиянам обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом. Он поможет досрочно погасить ипотечный кредит.