Риелтор назвал россиянам способ облегчения ипотеки

Риелтор Барсуков: налоговый вычет на работе может помочь при выплате ипотеки

Россияне, которые трудоустроены официально, могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита. Такой способ облегчения выплат по ипотеке назвал генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, его слова приводит URA.RU.

Он отметил, что после подачи заявления о налоговом вычете зарплата будет выплачиваться вместе с НДФЛ.

«С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, потому что вы тогда можете сразу эту сумму направлять на досрочное погашение, тем самым уменьшая ипотечную нагрузку», — объяснил риелтор.

По его словам, для получения налогового вычета понадобится только справка от налоговой, которую нужно предоставить на работе.

Ранее московский риелтор Наталья Перескокова заявила, что кредит на жилье без первого взноса почти вдвое дороже, чем стандартный. Это происходит, потому что банк использует инструменты для минимизации рисков своих потерь.