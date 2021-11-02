Названо главное условие для снижения цен на жилье

Евгений Шлеменков: цены на жилье снизятся, когда объем предложение будет превышать спрос

Цены на недвижимость в России могут снизиться, когда объем предложения на рынке будет существенно превышать спрос. Главное условие изменения стоимости жилья в беседе с URA.ru назвал вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков.

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По словам эксперта, снижение цен на рынке можно прогнозировать только на долгосрочную перспективу. К причинам отсутствия подобной динамики президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отнесла подорожание рабочей силы, снижение числа мигрантов на стройках и увеличение стоимости строительных материалов.

Специалист предположила, что на цены на недвижимость может повлиять увеличение ключевой ставки. «Это приведет к стагнации рынка, когда покупатели будут торговаться, а продавцы будут с неохотой снижать цены. Будет такое противостояние несколько месяцев», — отметила Радченко.

Ранее специалисты экосистемы недвижимости «Метр квадратный» заявили, что по итогам октября 2021 года средняя стоимость квадратного метра в московских новостройках снизилась на 2,3 процента, до 277 тысяч рублей. На рынке Санкт-Петербурга рост цен остановился, а в Ленинградской области средняя стоимость квадратного метра сократилась на 0,3 процента, до 122 тысяч рублей.